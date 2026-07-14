Администрацию Трампа уличили в неспособности создать новые внешнеполитические стратегии

Будь в курсе✴

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин в эфире «Радио КП» заявил, что прежние внешнеполитические стратегии администрации президента США Дональда Трампа не сработали, а новые пока не созданы.