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Администрацию Трампа уличили в неспособности создать новые внешнеполитические стратегии

Администрацию Трампа уличили в неспособности создать новые внешнеполитические стратегии

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин в эфире «Радио КП» заявил, что прежние внешнеполитические стратегии администрации президента США Дональда Трампа не сработали, а новые пока не созданы.

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