Захарова: Европе стоит дать гарантии безопасности Гренландии, а не Украине

Страны Европы должны сначала предоставить гарантии безопасности Гренландии, а не Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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