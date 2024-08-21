FT: Запад легко может позволить себе еще более масштабную поддержку Украины

Время не является сильной стороной усилий Киева против Москвы или союзником Украины. Поэтому западные лидеры мнений полагают, что необходимо усилить помощь восточному партнеру и что такая помощь под силу коллективному Западу.
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