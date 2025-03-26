Текущий март в Екатеринбурге может стать одним из самых теплых в истории

Март 2025 года в Екатеринбурге может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Пока средняя температура воздуха в этом месяце составляет -2,2°, однако с учетом наступившего потепления это значение изменится.
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