Байден: нагадить напоследок

Уходящая администрация США выдвигает против России самые абсурдные обвинения Игорь Веремеев Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет «подложить свинью» администрации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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