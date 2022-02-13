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Блинкен считает, что Россия может осуществить провокацию на Украине

Россия может заниматься подготовкой провокации на Украине, чтобы оправдать свое последующее за ней военное вторжение, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в американском Гонолулу (штат Гавайи), 13 февраля сообщает ТАСС.

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