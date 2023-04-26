Афганистан рискует вновь стать жертвой американской игры

Несколько дней назад официальное, хоть и до сих пор не признанное международным сообществом правительство талибов (запрещено в РФ), обратилось к ряду стран, в частности к Саудовской Аравии, вернуть сотрудников дипломатических ведомств в Кабул.
Несколько дней назад официальное, хоть и до сих пор не признанное международным сообществом правительство талибов (запрещено в РФ), обратилось к ряду стран, в частности к Саудовской Аравии, вернуть сотрудников дипломатических ведомств в Кабул.
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