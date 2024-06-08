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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков об игре против Макдэвида: «Исключительный талант. Каждый должен знать, как действовать против него. Но у «Эдмонтона» много отличных хоккеистов – хорошо играют как команда»

«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли. «Коннор – это действительно очень хороший хоккеист.

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