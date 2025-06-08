ВС России поразили учебный центр расчётов БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили учебный центр расчётов БПЛА ВСУ. «Нанесено поражение цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах», — говорится в заявлении.