CEO Binance опроверг информацию о блокировке счетов всех палестинцев

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг опроверг слухи о том, что Binance арестовала средства всех пользователей из Палестины по требованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), назвав это FUD (страх, неуверенность и сомнения).
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