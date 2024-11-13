5 книжных новинок для детей от издательства АСТ

Анна Михальская «Породы собак. Энциклопедия», 6+ Серия «Полное руководство для детей и их родителей» Редакция «Аванта», АСТ Книга-энциклопедия представляет собой максимально полный свод самых современных и исторически ценных данных о многообразии собак мира.