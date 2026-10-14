Немецкий журналист-расследователь Оливер Шрем заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на раннем этапе были осведомлены о планах диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и первоначально не возражали против ее проведения.