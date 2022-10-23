Новости Тамбова

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Ноной обзор: тарифы на сотовую связь, прямая линия для тамбовских участников СВО, защитные сооружения в Белгородской области

Ноной обзор: тарифы на сотовую связь, прямая линия для тамбовских участников СВО, защитные сооружения в Белгородской области

Тарифы на сотовую связь в 2023 году могут вырасти в пределах сложившейся инфляции. Конкретные цифры будут зависеть от того, как будут развиваться политические события, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им.

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