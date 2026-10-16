Лукашенко: Трампу не следует диктовать, кому быть следующим президентом Украины Дональду Трампу не следует диктовать, кому быть следующим президентом Украины, а Зеленскому пора бы уже покинуть это кресло.
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