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Помощь Украине стала "чёрной меткой": Политики в США повально открещиваются от Киева

Помощь Украине стала "чёрной меткой": Политики в США повально открещиваются от Киева

Кандидат в спикеры палаты представителей конгресса США заявил, что помощи Украине не будет.Ещё три месяца назад поддерживать Украину деньгами, оружием и постами в соцсетях в среде американских и европейских политиков было модно.

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