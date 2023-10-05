Помощь Украине стала "чёрной меткой": Политики в США повально открещиваются от Киева

Кандидат в спикеры палаты представителей конгресса США заявил, что помощи Украине не будет.Ещё три месяца назад поддерживать Украину деньгами, оружием и постами в соцсетях в среде американских и европейских политиков было модно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии