В Новосибирской области полицейские оформили паспорт участнику СВО на дому, избавив его от визита в подразделение.
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