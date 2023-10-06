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Где в Санкт-Петербурге сделать атмосферные фотографии

Где в Санкт-Петербурге сделать атмосферные фотографии

Архитектурные доминанты, живописные интерьеры, стоп-кадры известных фильмов, атмосферные общественные пространства — перед вами топ-10 мест в Санкт-Петербурге, которые точно останутся в воспоминаниях о путешествии в гостеприимный город.

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