В 38 организациях Московской области к концу сентября 5085 сотрудников не получили зарплату на общую сумму более 721 млн рублей, из которых свыше 436 млн приходится на компании-банкроты.
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