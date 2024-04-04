5 самых требовательных знаков Зодиака

Рассказываем, у кого из знаков слишком высокие требования к окружающим (и к самим себе).Кадр из фильма «Дрянные девчонки», 2004 год С одной стороны, высокие стандарты — это признак цельной личности, которая знает, чего хочет.
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