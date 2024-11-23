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Петербургский дневник

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Два петербургских спектакля будут участвовать в фестивале театрального искусства для детей «Арлекин»

Два петербургских спектакля будут участвовать в фестивале театрального искусства для детей «Арлекин»

Он пройдет в апреле 2025 года Десять спектаклей для участия в конкурсной программе фестиваля «Арлекин» были отобраны экспертным советом Российской национальной премии в области театрального искусства для детей.

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