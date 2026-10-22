Компания привлекла $115 млн при оценке выше $1 млрд и расширяет разработку систем, которые должны помочь самолётам обнаруживать другие воздушные суда и избегать столкновений Американская Reliable Robotics, разрабатывающая системы автоматизации полётов, привлекла $115 млн, подняв свою оценку выше $1 млрд.
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