Компания привлекла $115 млн при оценке выше $1 млрд и расширяет разработку систем, которые должны помочь самолётам обнаруживать другие воздушные суда и избегать столкновений Американская Reliable Robotics, разрабатывающая системы автоматизации полётов, привлекла $115 млн, подняв свою оценку выше $1 млрд.