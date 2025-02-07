🔜Многие дороги Симферополя превратились в ледовый каток с «кашей» Водители жалуются, что на дорогах не убирают снег, из-за чего появился снежный накат.
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🔜Многие дороги Симферополя превратились в ледовый каток с «кашей» Водители жалуются, что на дорогах не убирают снег, из-за чего появился снежный накат.