15+ историй про уборку, которая порой те еще сюрпризы преподносит

Уборка — дело сугубо личное, и у каждого из нас есть свои взгляды на чистоту дома. Кто-то протирает пыль каждый день, словно это ритуал, другие считают, что достаточно навести порядок раз в неделю, а третьи и вовсе занимаются этим только по настроению.
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