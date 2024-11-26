15+ историй про уборку, которая порой те еще сюрпризы преподносит

Уборка — дело сугубо личное, и у каждого из нас есть свои взгляды на чистоту дома. Кто-то протирает пыль каждый день, словно это ритуал, другие считают, что достаточно навести порядок раз в неделю, а третьи и вовсе занимаются этим только по настроению.