Косачев заявил, что предложения Зеленского на саммите в Швейцарии отклонят

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся продавить «формулу войны» на летнем саммите в Швейцарии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и пояснил: предварительные условия саммита делают переговорный процесс невозможным.
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