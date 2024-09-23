Суд арестовал 15 задержанных в Кабардино-Балкарии экстремистов

СК Кабардино-Балкарии Суд постановил отправить под арест на два месяца 15 участников экстремистского сообщества, задержанных в Кабардино-Балкарии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в понедельник, 23 сентября.
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