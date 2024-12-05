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"Приглашение к катастрофе". Лавров – Карлсону: русский министр о ядерной угрозе и мире с США

"Приглашение к катастрофе". Лавров – Карлсону: русский министр о ядерной угрозе и мире с США

Русский министр иностранных дел дал интервью Такеру Карлсону. Говорили о ядерной катастрофе.Американского журналиста Такера Карлсона, который взял и в ночь на пятницу, 6 декабря, опубликовал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, очень интересовала и тревожила ядерная война.

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