Самые юные участники конкурса продемонстрировали свои таланты. И хотя не всем улыбнулась удача, поражение, как и победа одинаковы на вкус! У поражения - вкус слез.
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Самые юные участники конкурса продемонстрировали свои таланты. И хотя не всем улыбнулась удача, поражение, как и победа одинаковы на вкус! У поражения - вкус слез.