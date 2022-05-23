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4 стрижки, с которыми ваши тонкие волосы превратятся в пышную прическу

Взгляд в зеркало разочаровывает, потому-что ваши волосы тонкие и не имеют желаемого объема… Но не отчаивайтесь, есть несколько надежных причесок, с их помощью можно добиться эффекта пышных волос! Независимо от того, что вы делаете со своими волосами, вы никогда не довольны конечным результатом? Пришло время серьезно задуматься о смене образа! Знаменитые модницы, такие как Сьюки […] The post 4 стрижки, с которыми ваши тонкие волосы превратятся в пышную прическу first appeared on ЭХО МЕДИА.

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