При отключении света в районе Германии спрогнозировали гибель 400 человек

Грабежи и хаос ждут жителей Германии при отключении электричества. В течение первых 96 часов без света в отдельно взятом районе страны погибнут более 400 человек.
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