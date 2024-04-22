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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Дерево здоровья.

Дерево здоровья.

Весело и задорно прошло мероприятие ´Дерево здоровья´ в 1 ´Б´ классе ГУО ´Гимназия 2 г. Бобруйска´. С огромным удовольствием ребята принимали участие в викторине, конкурсах, играх по здоровому образу жизни .

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