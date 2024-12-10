Следователей могут допустить до банковской тайны без решения суда       

Комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила инициативу Министерства внутренних дел (МВД), наделяющую следователей и дознавателей правом блокировать банковские счета на срок до 10 дней без решения судьба, пишет РБК со ссылкой на ответ пресс-службы правительства.