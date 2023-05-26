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  • Вячеслав Тужиков
    Кто такая эта "пенсионерка",имеющая  одиннадцать миллионов рублей. Очень хочется  посмотреть на неё.В Петербурге подр...
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Суд огласил приговор в отношении петербуржцев, укравших из бюджета города 36 млн

Один из фигурантов дела получил 6 лет ИК и штраф 500 тыс. рублей, второй отделался условным сроком. Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Карпова и Алексея Кабанова, признанных виновными по статье «Мошенничество».

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