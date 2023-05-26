Суд огласил приговор в отношении петербуржцев, укравших из бюджета города 36 млн

Один из фигурантов дела получил 6 лет ИК и штраф 500 тыс. рублей, второй отделался условным сроком. Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Карпова и Алексея Кабанова, признанных виновными по статье «Мошенничество».