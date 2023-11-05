Ракета вместо медали

Игорь Василевский

НЕ верю!!!!!!!!!!!!!! Сегодня попался один матерьялец окраинского клоуна, уже в летах, говорящего исключительно по русски. Так он на голубом глазу-все ракеты они сбивают!! Все, что летит! И Калибры, а уж про прочие - та вообще ажур полный! Правда, всплакнул про сие награждение. НО все сбивают!!! Пушку какую то дальнобойную хвалил. Типа, стреляет как автомат, кассетой, на 40км. Да, такие чубатому враги наши поставили... Урона от них много.. И все... И всюды потужно и не зовсим вдало, что в русском переводе - везде тяжело и не очень успешно...