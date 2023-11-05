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Ракета вместо медали

Ракета вместо медали

Кадры прилета ракеты ОТРК "Искандер" по располаге 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время проведения там награждения отличившихся.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Награды нашли &quot;хероев&quot;?
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2 д.
Игорь Василевский
НЕ верю!!!!!!!!!!!!!! Сегодня попался один матерьялец окраинского клоуна, уже в летах, говорящего исключительно по русски. Так он на голубом глазу-все ракеты они сбивают!! Все, что летит! И Калибры, а уж про прочие - та вообще ажур полный! Правда, всплакнул про сие награждение. НО все сбивают!!! Пушку какую то дальнобойную хвалил. Типа, стреляет как автомат, кассетой, на 40км. Да, такие чубатому враги наши поставили... Урона от них много.. И все... И всюды потужно и не зовсим вдало, что в русском переводе - везде тяжело и не очень успешно...
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2 д.
виктор матвеев
Здорово бабахнуло так что у хохлов в одном месте зачесалось.
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1 д.

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