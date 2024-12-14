Использование Veyon в компьютерном классе средней школы  Использование Veyon в компьютерном классе средней школы

Использование Veyon в компьютерном классе средней школы Введение В современном образовательном процессе компьютерные классы играют важную роль, предоставляя ученикам доступ к цифровым ресурсам и инструментам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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