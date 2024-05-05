ДМИТРИЙ СМИРНОВ Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен: Россия не может пасть, она не может прекратить свое существование.
Россию нужно защищать, потому что бежать больше некуда
Комментарии
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Людмила Редько
Почему поубивать атеистов? Или они принимают правильную сторону или пропадут как цветы в проруби в этой битве
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14 час.
М
ММ
Так Вы же именно этими словами говорите:"пропадут как цветы в проруби в этой битве"! Типа сами сдохнут?? Или Вы свои ручки приложите? Правильная сторона- это Россия, а не церковь!
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12 час.
СП
Светлана Позднякова
Радует,что хоть кто-то ещё понимает,что именно Россия спасёт земной Мир!!!Только Победа России может изменить миропорядок!!И Победа не просто с Укрофашизмом,а со всем мировым фашизмом-сатанизмом!!!!🇷🇺❤️🔥☘️
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9 час.
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