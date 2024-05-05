Россию нужно защищать, потому что бежать больше некуда

Людмила Редько Почему поубивать атеистов? Или они принимают правильную сторону или пропадут как цветы в проруби в этой битве

М ММ Так Вы же именно этими словами говорите:"пропадут как цветы в проруби в этой битве"! Типа сами сдохнут?? Или Вы свои ручки приложите? Правильная сторона- это Россия, а не церковь!