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18-летний Котков забил первый гол сезона КХЛ. Форвард «Локомотива» дебютировал в лиге в матче с «Трактором»

Нападающий « Локомотива » Матвей Котков стал автором первого гола в сезоне КХЛ-2026/27. 18-летний форвард забросил шайбу на девятой минуте первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против « Трактора » (1:0, первый период).

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