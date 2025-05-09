Бывший сотрудник SK hynix передал передовые технологии корпусирования чипов компании Huawei

Бывший сотрудник SK Hynix был официально обвинен в незаконной передаче технологий, связанных с передовой упаковкой чипов, используемых для 3D NAND, HBM и многочиповых сборок, а также КМОП-датчиков изображения, подразделению HiSilicon компании Huawei, сообщает DigiTimes со ссылкой на прокуратуру Центрального округа Сеула.