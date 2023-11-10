В Дмитрове учительница подралась с матерью шестиклассницы прямо в школе

Женщина решила обсудить конфликт между преподавателем и дочерью, но стала участницей потасовки.В Дмитровском городском округе подрались учительница и мать, которая решила обсудить конфликт с участием её ребёнка.
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