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Лучше БелАЗА: как устроен самый большой электросамосвал мира ZL230E

Лучше БелАЗА: как устроен самый большой электросамосвал мира ZL230E

Открытые горные карьеры до недавнего времени оставались главным оплотом тяжелого дизельного транспорта.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Маслов
Александр Масловизменено

Самая большая грузоподъёмность БелАЗа - 450 тонн. Этот электропрыщ - 230 тонн. До БелАЗа - как до луны. И да, БелАЗ - гибрид. ДВС крутит генератор, который питает электродвигатели колес. Китай - догоняй!!!

Профиль пользователя pobeditel Терещенко
pobeditel Терещенко

Вообще то БЕЛАЗЫ уже давно гибрид " С 1968 года БелАЗ начал использовать гибридные трансмиссии: ДВС в самосвале используется не для вращения колёс машины, а для обеспечения работы электрогенератора, выдающего ток для электродвигателей в колёсах самосвала."