ВС РФ значительно расширили охват Авдеевки с севера: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости на 15.11.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости на 15.11.23 г. На Авдеевском направлении: южнее, двигаясь с Ясиноватой, ВС РФ заняли до половины авдеевской промзоны, враг постоянно контратакует.