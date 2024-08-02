До каких высот поднимется чистка в Минобороны: Коррупционеры наперегонки сдают друг друга

Сейчас взяли с оборот сенатора Савельева ( хотел за 100 тыс долл заказать убийство) Значит, он прикасаемый? Значит, и остальные будут и должны прикасаться к закону, да ещё и задним местом для удобства

АС

Андрей Сажин

Просто за все надо платить! Всем. Вспомним, как радовались Ельцину и К. , когда разваливали СССР! Страну- Победителю! Хребет нацизма сломила. Хаяли! Гайдар, Рыжий кот- Чубайс! Что творили. Молчали! Породили это чудовичное отношение к Гос. Казне, как своей кормушке. Просто нет статистики, сколько Жизней наших сыновей, отцов были отданы за противоправные действия этих людей!? Те, к кому еще не пришли за ответом- уйдите лучше в дальний окоп и пулю пустите! Они, Герои, вернуться и спросят! 🔥🔥🔥