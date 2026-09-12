О ситуации на Купянском направлении.Большая часть Купянска находится в серой зоне, либо контролируется нашими подразделениями.
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А что там докладывали Путину о Купянске? Вот более -менее прояснили ситуацию. За неверные доклады наказывать надо.