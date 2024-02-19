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Трихолог Гайдачук назвала распространенные причины выпадения волос

Трихолог Гайдачук назвала распространенные причины выпадения волос

Трихолог Марина Гайдайчук: качество питания и наличие стресса влияет на состояние шевелюры. Трихолог Гайдайчук назвала несбалансированное питание среди распространенных причин выпадения волос, когда беседовала с «Известиями».

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