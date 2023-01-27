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Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт узнали о попадании на Матч звезд во время игры с «Детройтом»

Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт узнали о попадании на Матч звезд во время игры с «Детройтом»

Игроки «Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт выбраны в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА. Ирвинг и Дюрэнт узнали о попадании на Матч звезд во время игры с «Детройтом» (122:130).

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