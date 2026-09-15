Ежик русской школы: как Юрий Норштейн изменил мировую анимацию

15 сентября 85-летие отмечает художник, одухотворивший рисованный мир. За 65 лет творческой работы Юрий Норштейн создал около 80 сказочных минут, изменивших вселенную мировой анимации.
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