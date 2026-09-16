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proavto21

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Почему Land Cruiser 70 стоит как премиум-кроссовер: разбираем феномен неубиваемого внедорожника

Почему Land Cruiser 70 стоит как премиум-кроссовер: разбираем феномен неубиваемого внедорожника

Когда впервые видишь ценник на Land Cruiser 70, мозг отказывается воспринимать реальность. Машина, чей дизайн застыл где-то между восьмидесятыми и девяностыми, стоит дороже, чем многие современные кроссоверы с панорамными крышами и адаптивным круиз-контролем.

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