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Царьград

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Подростки-мигранты нападают на людей в Архангельске за патриотизм

Подростки-мигранты нападают на людей в Архангельске за патриотизм

Проверку по данному факту поручил провести Александр Бастрыкин.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту избиения жителя Архангельской области.

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