В Барнауле утром 11 августа введут реверсивное движение на Павловском тракте. Карта

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда В Барнауле почти на две недели введут реверсивное движение на Павловском тракте - на участке пересечения с улицей Новороссийской.
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