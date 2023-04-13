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Мужчина пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мужчина пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина.

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