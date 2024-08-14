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Ведение бухгалтерского учета в Дубае: как избежать штрафов и сэкономить на штатном бухгалтере

Москва, Россия - 14 августа 2024 г. - Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством ОАЭ является обязательным для всех компаний, работающих на территории Эмиратов, в том числе для российских предпринимателей и фрилансеров.

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